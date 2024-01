L’epifania delle elezioni e delle guerre L’analisi di D’Anna

Leggi su formiche

(Di domenica 7 gennaio 2024) Conto alla rovescia di un anno di. Il countdown è iniziato con la sfida mortale per la democrazia americana tra il più anziano presidente eletto alla Casa Bianca, Joe Biden, sovrastato dai tentativi d’assalto di Vladimir Putin in Ucraina, dal terrorismo islamico in Israele e dalla Cina nell’economia mondiale, e un ex presidente, Donald Trump, definito in decine di capi di imputazione nei quattro processi a suo carico come istigatore di un tentativo di colpo di stato, pericolo per la sicurezza nazionale, spergiuro, corruttore, truffatore e violentatore. In attesa della decisiva valutazione della Corte suprema degli Stati Uniti sulla pur evidente e comprovata ineleggibilità di Trump, Washington fronteggia con decisione i due principali fronti bellici del Medio Oriente e dell’invasione dell’Ucraina, che rappresentano le minacce più gravi ...