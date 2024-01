L' epifania delle elezioni e delle guerre L' analisi di D' Anna

Il 2023 si è chiuso come uno degli anni più caldi da quando si hanno gli strumenti per misurarlo, soprattutto con un Natale non bianco ma caldo e ... (ilfattoquotidiano)

... con massime comprese fra i 6°C di Potenza e i 12 - 13°Caltre città. approfondimento Freddo ... temperature in picchiata La perturbazione che ha caratterizzato il weekend dell'lascerà il ...Alla vigilia del vero "primo giorno" del 2024 (l'si è portata via tutte le feste), siamo andati a consultare la nostra classificanotizie più lette su Rockol nel 2023. Vi proponiamo la Top Ten, continuando con il terzo posto, occupato ...Il viaggio nel Paese delle Meraviglie con Alice ammalia il Teatro Team di Bari Alice nel Paese delle Meraviglie è certo uno dei grandi capolavori del repertorio fiabesco di tutti i tempi; ma è anche m ...L'Epifania non porta via solo le feste, ma strappa via anche i ragazzi del Sud dalle loro famiglie. Oggi è tempo di ritorno, di saluti ...