Lenola Frode informatica | indagini su altri due episodi portano alla denuncia di tre persone

(Di domenica 7 gennaio 2024)– Ieri, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione discaturite da due denunce-querele, hannoto in stato di libertà per “” tre. Nel primo caso si tratta di un 26enne di Nettuno, già noto alle forze dell’ordine, che con un falso annuncio pubblicitario L'articolo Temporeale Quotidiano.

