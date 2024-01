L' economia Usa va alla grande | Biden no Strano? Sì | ma c' è una ragione

(Di domenica 7 gennaio 2024) I dati economici sono stupefacenti: disoccupazione bassa, Pil a +4,9%, inflazione domata, spesa pubblica a go go. E tuttavia Trump lo straccia nei sondaggi. Perché Joe s'è scordato di un paio di cose importanti per gli americani: benzina e mutui

Penso che siano sei i principali accidenti che determineranno l'andamento dell'nel 2024. TassiIl ciclo di aumenti dei tassi in America si è concluso e ci si aspetta che la Fed li riduca ...... politica ed". "Le forze politiche di Governo annaspano alla ricerca di un'identità ... associato al Rutgers Institute on Anti - Corruption Studies (RIACS) di Newark (). È ricercatore ...Elezioni in Europa e in USA, inflazione, tassi e il “rischio trasporti”. I punti da tenere d’occhio per i prossimi mesi ...Restano altissime le incertezze dello scenario economico e aumentano i rischi anche per l’Italia. Mentre l’Europa dove vincono i nazionalismi sembra condannata a un ruolo sempre più marginale nel mond ...