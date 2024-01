Lecce | 26enne trovata impiccata al balcone L’ultima lite | la casa a soqquadro | il post sull’«amore tossico» | interrogato il fidanzato

(Di domenica 7 gennaio 2024) Suicidio o femminicidio? Ha i contorni del giallo la morte di Roberta Bertacchi, laieri 6 gennaio suldisua arano, in provincia di, con una sciarpa della squadra di calcio del paese. La sera precedente, emerge dai primi riscontri delle indagini, la ragazza aveva avuto un acceso litigio con il35enne, ritenuto vicino agli ambienti ultras, in un locale del paese. Dopo il ritrovamento del corpo della ragazza l’uomo è statoa lungo dai carabinieri. Al litigio arerebbero assistito diversi avventori del locale: gli investigatori del nucleo operativo dei carabinieri stanno ascoltando anche loro. Intanto i genitori della ragazza, sentiti ieri, hanno confermato che la ...

