LBA | la GeVi Napoli sbanca Venezia | la Germani Brescia cade a Brindisi

Basket 2023 - 2024 Serie A Tabellino partita Scafati -Napoli Squadra in casa Scafati Squadra avversariaNapoli Ritorna al successo la Givova Scafati, mettendosi alle spalle le ultime quattro sconfitte consecutive, e lo fa dinanzi a 3.500 spettatori, in occasione del derby campano contro la Ge. Vi. ...Contro lai riflettori se li sono presi Willis e Moore , combinando per 38 punti, ma poi la differenza l'ha fatta Della Rosa (3/4 dall'arco, quando più contava) e pure Hawkins, che ha chiuso con ...L’Umana Reyer Venezia, a seguito del blitz di Sassari, chiude il 15° turno della Serie A UnipolSai 2023/24 difendendo il primo posto in classifica dalla Germani ...L’Umana Reyer Venezia, a seguito del blitz di Sassari, chiude il 15° turno della Serie A UnipolSai 2023/24 difendendo il primo posto in classifica dalla Germani ...