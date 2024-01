Lazio | Sarri | «Partita sporca | ottima la nostra reazione»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Le parole di Maurizio, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro l’Udinese Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta dallacontro l’Udinese. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «E’ stata unadifficile, una garasu un terreno non ideale con una squadra più fisica di noi. Sono contento di come i ragazzi hanno reagito, sono rimasti incon uno spirito diverso da qualche mese fa. Dopo l’1-1 non abbiamo mollato e siamo rimasti in campo giustamente, non avevamo concesso quasi niente».CHE VUOLE – «Dal punto di vista caratteriale siamo ancora da trovare un’espressione definitiva. Se siamo quelli dell’ultimo mese è tanta roba, ma deve essere la ...

Terza vittoria consecutiva per la squadra di, lanciata in un tour de force che la vedrà impegnata tra derby di Coppa Italia, Lecce in campionato e Supercoppa in Arabia. Lasi era illusa ...Lasfonda all'11' alla prima chance. Punizione dal limite dell'area, il sinistro di Pellegrini sorprende Okoye sul primo palo: 1 - 0 per la formazione allenata da. Il gol gela i ...Cosi Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Udinese-Lazio. VITTORIA – «Stavo solo pensando che la voglia di vincere non doveva portarci a esporre il fianco alle ripartenze dell’Udinese, stavo ...A Udinese-Lazio hanno trionfato i biancocelesti vincendo 2-0. Ecco che cosa ha dichiarato il tecnico Maurizio Sarri nella conferenza post-partita.