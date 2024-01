Lazio | Sarri | 'Immobile e Luis Alberto? Hanno un controllo domani | forse tornano martedì'

Terza vittoria consecutiva per la squadra di, lanciata in un tour de force che la vedrà impegnata tra derby di Coppa Italia, Lecce in campionato e Supercoppa in Arabia. Lasi era illusa ...Terza vittoria consecutiva per la squadra di, lanciata in un tour de force che la vedrà impegnata tra derby di Coppa Italia, Lecce in campionato e Supercoppa in Arabia. Lasi era illusa ...Al termine di Udinese - Lazio, ai microfoni ufficiali del club biancoceleste è intervenuto Maurizio Sarri: “Ci rimane il rammarico dell’inizio stagione in cui potevamo fare di più, inutile pensare a ...La Lazio apre al meglio il suo 2024 imponendosi con il risultato di 2-1 in casa dell'Udinese. A decidere la sfida ci hanno pensato Luca Pellegrini con un calcio di punizione e Matias Vecino nella fase ...