Lazar Samardzic | accordo vicinissimo

Contatti positivi con l’Udinese per Samardzic: c’è fiducia Il Napoli è in contatto con l’Udinese per arrivare a Lazar Samardzic. I primi ... (terzotemponapoli)

Adesso l'operazione potrebbe ultimarsi già nelle prossime 48 ore. Un colpo che lo vede dal Napoli alla Juventus. La corsa per assicurarsi le prestazioni disi fa sempre più avvincente, con il Napoli che resta in vantaggio ma con un'inattesa mossa della Juventus che si inserisce nella trattativa, secondo quanto riportato dal 'Corriere ...: quasi fatta secondo la Gazzetta dello Sport. "Ancora quarantottore, poi il Napoli spera di poter chiudere il secondo colpo del suo mercato di riparazione. Persiamo ...Lazar Samardzic: quasi fatta secondo la Gazzetta dello Sport. “Ancora quarantottore, poi il Napoli spera di poter chiudere il secondo colpo del suo mercato di riparazione. Per Lazar Samardzic siamo s ...Napoli-Udinese, accordo a 25 milioni per Samardzic: il giovane talento serbo pronto a sostituire Zielinski. Tutti i dettagli dell'operazione.