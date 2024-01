Lautaro Martinez | rinnovo vicino! L’esatto contrario per un altro ? SI

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024)ormai è vicinissimo a rinnovare con l’Inter, significative anche le sue parole nel post gara di Inter-Verona. In salita ungiocatore. RINNOVI ?è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter fino al 2028. Il capitano argentino passerà dagli attuali sei milioni agli oltre otto. Dunque diventerà il più pagato della rosa nerazzurra. Come riferisce Michele Moretti di Sportitalia, in salita invece la strada per Denzel Dumfries. L’olandese va in scadenza nel 2025, ma c’è ancora distanza tra le parti. A tal proposito, l’Inter si è già portata avanti con l’acquisto di Tajon Buchanan. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...