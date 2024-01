Lautaro Martinez e il rinnovo | parla Camano | «Non concordato | ma dialoghiamo»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dopo le dichiarazioni diriguardo ilimminente con l’Inter, il giorno dopo ci ha pensato il suo agente, Alejandro, a predicare calma. Il procuratore è stato intervistato dal collega argentino Cesar Luis Merlo. SUL– Alejandro, agente di, in un’intervista rilasciata al collega argentino Cesar Luis Merlo hato così riguardo il: «Ci sono ancora delle divergenze nella trattativa con l’Inter. Il contratto non è ancora stato, ma c’è dialogo». Fonte: Cesar Luis Merlo Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Inter al lavoro per il rinnovo di Lautaro Martinez, parla l'agente del giocatore argentino: 'Ci sono divergenze'Un inizio di stagione strepitoso per quanto riguarda i numeri. Primo posto nella classifica cannonieri con 16 reti segnate. Lautaro Martinez soltanto 24 ore fa aveva ancora una volta spianato la strada all`Inter verso il tanto richiesto, voluto e chiacchierato rinnovo di contratto.