Lautaro Martinez anima elettrica di Inter-Verona | un aspetto lo evidenzia

(Di domenica 7 gennaio 2024)torna titolare in(2-1) e segna il primo gol del suo 2024. Il capitano si conferma il leader assoluto dei nerazzurri, e non solo dal punto di vista realizzativo. DOV’ERAVAMO RIMASTI? – Bastano dodici minuti e venti secondi aper cancellare l’assenza delle ultime due gare. Nemmeno un quarto d’ora di gioco, e il Toro lascia la firma su, aprendo il lunch match dell’ultima gara di andata. Salendo così a 16 reti nella Serie A 2023/24, 18 totali in stagione. Un gol che dà la scossa a tutta l’dopo un inizio di gara incerto. E che è la summa dell’impatto disull’approccio dei nerazzurri. E sul lavoro preziosissimo del capitano, ...

C'è il vuoto dietro la coppia- Thuram: potrebbe cambiare la situazione nell'attacco dell'Inter in questa finestra del ... Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itLautarorientra e ...Db Milano 06/01/2024 - campionato di calcio serie A / Inter - Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Michael Fabbri La squadra di Simone Inzaghi, che segna con, ...Pagelle non eccezionali quelle dei nerazzurri dopo il successo sul Verona. Ecco i voti del Corriere dello Sport che premia in particolare Lautaro. S. Inzaghi (all.) 6,5 Vittoria e ...L`annosa questione in casa Inter, smaltita la sbornia per un titolo di campione d`inverno arrivato tra adrenalina e polemiche, è quella che riguarda il reparto.