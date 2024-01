L’Arezzo con Chiosa ha imboccato la strada giusta

Leggi su lortica

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sono tre partite chenon subisce gol. Questa è la notizia più importante dei primi giorni del 2024 per la società amaranto. Con l’assetto difensivo finalmente trovato dopo un campionato e mezzo di tentativi, la squadra di Indiani non sarà la più spumeggiante in serie C, ma è diventata una delle più solide. Il centrocampo è sufficiente (ieri si sono viste le alternative e reggono bene il campo, pur con qualche deficit di personalità, che i titolari garantiscono). L’attacco è buono, anche se segna qualche gol in meno di quelli che promette.i gol che occorrevano li ha più o meno sempre garantiti, ma quelli incassati nel tempo erano spesso indigeribili, figli di errori grossolani che finalmente sembrano limitati al minimo indispensabile. Certo, non ci sono fuoriclasse tra i ragazzi di Indiani, ma dei calciatori in grado di ben figurare ...