L' annientamento viene da lontano | nascere nella Striscia è una condanna a morte

(Di domenica 7 gennaio 2024) "Annientare Gaza". Non è il nome in codice della guerra prossima ventura che Israele scatenerà. E' qualcosa d'altro e di più pervasivo: è usare, da parte del governo di Gerusalemme, due ...

Siamo all'di una popolazione: oltre il 65% degli studenti delle scuole gestite dall'Unrwa (l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi) a Gaza non riescono a trovare ...Dell'puro e semplice del nemico, a dispetto degli stessi scopi iniziali del conflitto. e cheapplicato in questi giorni a Gaza su piccola scala.Israele sa che Gaza resta una polveriera pronta a riesplodere, oltre lo scenario di una guerra a bassa intensità ...Gli «omicidi mirati» accompagnano tutta la storia dello Stato ebraico: per necessità, occhio per occhio, tra guerra ibrida e lotta la terrore. Da Arafat ad ...