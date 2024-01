L’ambulatorio che cura gratis chi non può andare dai privati | “Vengono pensionati e ceto medio La salute si aggrava a causa delle liste d’attesa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) A Ponte Lambro, periferia est di Milano, c’è un solo medico di base per oltre cinquemila abitanti. E i 350 bambini della zona sono privi di un pediatra di base. Così l’associazione Ali di Leonardo, composta da infermieri e medici volontari, ha deciso di aprire un ambulatorio infermieristico per offrire assistenza gratuite cure agli abitanti della zona. “Da quando abbiamo aperto vediamo che arrivano sempre piùe persone delche lavorano, ma hanno stipendi bassi e non possono permettersi le cure private” racconta al Fatto.it Gabriella Scrimieri, presidente di Ali di Leonardo. L’associazione gestisce gli ambulatori di Ponte Lambro e di Calvairate e si trova a dover fronteggiare una richiesta sempre più grande. “Le condizioni didei pazienti che arrivano da noi sono in netto peggioramento – ...