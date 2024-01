L' amaro in bocca | Amadeus rompe il silenzio sullo scandalo-Ferragni | cosa rivela

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024)in una lunga intervista su Repubblica parla del suo momento professionale con il quinto Sanremo alle porte: "La politica deve stare lontana da Sanremo. Il festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera. Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni". L'avvicinamento al Festival, dice, "non lo vivo con ansia, ma con entusiasmo. Mi affascina la costruzione del festival, è come costruire una casa: quando capisci che sta finendo non vedi l'ora di aprirla e mostrarla. Da buona Vergine ho tutto sotto controllo". Sanremo senza polemiche? "No, non può esistere. Me lo disse Pippo Baudo durante un famoso pranzo in cui mi diede preziosi consigli ...