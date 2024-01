La vera storia dell’AI che può “prevedere la data della morte”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nelle ultime settimane, moltissimi giornali hanno riportato la notizia di una recente ricerca danese (con la collaborazione di alcuni americani) in merito allo sviluppo di un’intelligenza artificiale molto particolare: quella che puòladi una persona. Si tratta, però, di una sintesi piuttosto semplicistica dell’analisi effettuata da questi ricercatori che hanno dato vita a un modello di linguaggio chiamato Life2vec. Anche se, in effetti, una delle caratteristiche principali di questo algoritmo è quella di dare un range statistico basato sulla causalità, l’obiettivo primario di chi ha condotto questo studio – pubblicato su Nature – è quello di mostrare come le nuove tecnologie e l’ambito sociologico (con riflessi anche sul sanitario) debbano essere applicata con determinati limiti. Life2vec, ...

