La valanga azzurra | un docufilm dedicato ai campioni italiani di sci

Leggi su tuttotek

(Di domenica 7 gennaio 2024) Scopriamo qualcosa di più su La, ildi Giovanni Veronesi, che celebra i grandidello sci degli anni ’70 Appassionati di sci, tenetevi forte, perché sta per arrivare unche potrebbe fare al caso vostro. Si tratta de La, nuova fatica del regista Giovanni Veronesi che ha l’intento di rivivere un periodo fortunatissimo per lo sport italiano, gli anni ’70. Ad alcuni il titolo di questa docuserie potrebbe suonare familiare, si rifà infatti all’espressione coniata in occasione dello slalom gigante di Berchtesgaden, in cui a trionfare furono proprio cinque. Un’epoca d’oro per lo sci Lasi prospetta essere un emozionante viaggio, ...