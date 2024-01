La telefonata a Cossiga | le pressioni degli Usa | il ruolo dei servizi segreti | a Report le nuove rivelazioni sull’omicidio di Aldo Moro – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 7 gennaio 2024) Lo Stato italiano venne a conoscenza ai massimi livelli della morte diore prima dellacon cui le Brigate Rosse annunciarono il ritrovamento del corpo del leader Dc in via Caetani a Roma, il 9 maggio 1978. A rivelarlo è Claudio Signorile, all’epoca vicesegretario del Psi, in un’intervista ache sarà trasmessa questa sera, 7 gennaio 2024. Quella mattina Signorile si trovava nella stanza di Francesco, allora ministro dell’Interno, quando a un certo punto sentì suonare il cicalino. «Due messaggi», rivela l’ex numero due del Partito Socialista: il primo riguardava la macchina rossa, mentre il secondo, pochi minuti dopo, parlava «con linguaggio burocratico del ministeroInterni» di una «nota personalità». A quel punto,«mi ...