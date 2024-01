La sinistra pensi ad altro Anche Sansonetti scarica i dem

(Di domenica 7 gennaio 2024) Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera sarebbe stato proprio Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, a premere il grilletto della sua mini-revolver la notte di Capodanno, ferendo alla gamba il 31enne Luca Campana. Prontamente sospeso dal partito durante la conferenza di fine anno da Giorgia Meloni, il caso è lungi dall'aver prosciugato la propria scia di polemiche. Anzi, la tragedia sfiorata ha rialimentato le accuse dellarivolte alla classe dirigente del governo in carica. Secondo Pieroperò, interpellato durante la puntata di Stasera Italia in onda su Rete 4 domenica 7 ottobre, “l'opposizione dovrebbe battersi e fare le barricate su questioni di maggior rilevanza rispetto alla questione del treno fermato dal ministro Lollobrigida o di questo scemo che si è messo a sparare a Capodanno". Come a ...

... persegue un programma euroscettico e rifiuta compromessi al centro, ha scelto alleati radicali sia sul piano interno che esterno, sialle posizioni filo - russe. Italia Per vincere la...Per fare degli esempi recenti, sialla parola ' sovranismo ', concepita in piccoli ambienti ... questo sì, di individui che anche autonomamente si collocano nell'area culturale della, ...Il manuale Santagata, se potesse parlare come lui, con il sigaro in bocca, ci direbbe che la comunicazione viene dopo la politica e che la campagna è ascolto, mentre il centrosinistra da decenni non p ...