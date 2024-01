La Promessa Anticipazioni 8 gennaio 2024 | Salvador è vivo e torna alla tenuta ma Maria non è felice come dovrebbe!

La Promessa , anticipazioni di lunedì 8 Gennaio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:30 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni della ... (movieplayer)

Catalina non sopporterà più di non essere presa sul serio e secondo le anticipazioni La Promessa dall'8 al 12 gennaio 2024 darà un aut aut a suo ... (tvpertutti)

Beautiful: Brooke e Hope pronte all'attacco Hope aiuterà Brooke a fermare Steffy . Quella della piccola Logan è unasolenne. La Forrester non l'avrà vinta neanche se userà i ...Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda su Canale 5 lunedì 8 gennaio alle 16:30. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di ...Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke partirà all'attacco contro Taylor. La rimetterà al s ...Salvador fa ritorno a La Promessa, il ragazzo è vivo anche se durante la guerra ha perso un occhio. La sua presenza suscita grande gioia, ma il suo aspetto dimagrito e la perdita della vista da un ...