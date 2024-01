La pagella di Torino – Napoli

(Di domenica 7 gennaio 2024)– Dopo il pareggio interno contro il Monza, ilnella difficile trasferta dicontro i granata di Juric crolla definitivamente, squadra senz’anima, senza gioco e senza voglia, gestione di Mazzarri davvero disastrosa3 – 0 Ho visto questo: Gollini 6: Salva ilcon un paio di interventi, Incolpevole sui gol. Di Lorenzo 5: Prova nel primo tempo a fare qualche sovrapposizione, poco assistito, partita nettamente insufficiente. Rrahmani 4: Lento, senza voglia e sempre in ritardo, ancora una volta disastroso. Juan Jesus 3,5: Si perde Salabria sul primo gol del Toro, colpevole anche sul gol del 3-0 sovrastato da Buongiorno, ancora una partita disastrosa. Mario Rui 6: Uno ne non l’unico che salva la faccia, in due circostanze ...

Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I granata - che si impongono con i gol di… Leggi ...TORINO - Torino-Napoli (3-0), 19° turno del campionato di serie A, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "NAPOLI MAGAZINE" TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5 (Sazonov 6, ...