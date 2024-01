La nuova legge sulla mobilitazione allarga il dissenso fra Zelensky e i comandi militari Intanto gli ucraini continuano a disertare

(Di domenica 7 gennaio 2024) Con la conferenza stampa di dicembre e l’intervista all’Economist di qualche giorno fa,ha provato a correggere le sensazioni negative dell’opinione pubblica occidentale verso di lui e verso l’Ucraina. A parole è riuscito in parte a girare la frittata a suo vantaggio, ma una lettura più attenta delle sue dichiarazioni rivela crepe profonde che si stannondo. A chi si lamenta del fallimento della controffensiva, risponde dicendo che ipretendono troppo e i partner occidentali danno troppo poco. Nel frattempo, però, ha cancellato l’opposizione, annullato le elezioni e adesso subisce le picconate dei politici che lo accusano di essere accentratore e autoritario. Il peggioramento progressivo dell’immagine diLa recentissima intervista all’Economist getta nuove ombre sull’effettiva ...

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto dedicato al Superbonus , basato sull'accordo tra il ministro dell'Economia Giancarlo ... (ilfogliettone)

Con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, la Camera ha approvato il disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l’anno ... (feedpress.me)

I partiti di opposizione fanno fronte comune in materia di Congedo di paternità , con l’obiettivo di cercare di convincere il governo a mettere sullo ... (quifinanza)

Soltanto nel 1925 si definirono, per, i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di ... un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della...Dopodiché ben venga anche unasui compensi per la beneficenza già ribattezzata "Ferragni" (la quale, se cosi fosse, comincerebbe quasi a far pena: quasi) e insomma niente di male (..Previsti 2.200 posti letto. Le associazioni: «Chi vogliono favorire». Allarme sulla proposta di riforma della legge, dopo che una norma analoga è stata cancellata nel bilancio a dicembre ...Il Parlamento fa questo: le leggi, anche se i giornali fanno questo: le criticano, soprattutto a fronte di un Paese che di elefantiasi legislative ne ha sin qui. Dopodiché ben venga anche una nuova ...