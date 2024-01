La nuova legge sulla mobilitazione allarga il dissenso fra Zelensky e i comandi militari Intanto gli ucraini continuano a disertare

... Pignoramenti 2024 in Gazzetta ufficiale per recuperare beni e informazioni debitori nuova legge sui Pignoramenti 2024 integra novità già al via Al ... (247.libero)

Una parte abbastanza corposa delle agevolazioni fiscali risconosciute è dedicata proprio a quelle che spettano in caso di acquisto auto,o usata, da parte di persona disabile titolare di......o dimenticati della città come l'abbattimento della barriera in Via Torino sul Puchoz e la... Abbiamo stimolato la Regione a rivedere la3/2013, ma sono indispensabili azioni di sistema ...Seul, 8 gen. (Adnkronos) - La Corea del Sud ha approvato una legge che mira a porre fine alla macellazione e alla vendita di carne di cane entro il 2027. Secondo la legge - che pone fine a una tradizi ...Ci dotiamo oggi di una Legge di stabilità seria e solida, che offre certezze al tessuto socio-economico della nostra Isola grazie ai quattro pilastri: sostegno ai Comuni, lotta al precariato, ...