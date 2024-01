La luce nella masseria streaming e diretta tv | dove vedere il film

Leggi su tpi

(Di domenica 7 gennaio 2024) Stasera, domenica 7 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Latv in prima visione per la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco che si colloca nell’ambito delle celebrazioni per i settanta anni della televisione.Laintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il, come detto, va in onda stasera – 7 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. LaNon solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette ...