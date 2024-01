La luce nella masseria stasera su Rai 1 | la trama e il cast del film ambientato a Matera

Leggi su movieplayer

(Di domenica 7 gennaio 2024)su Rai 1 alle 21:25 va in onda La, ilche racconta l'arrivo della TV in una famiglia meridionale negli anni '60: ecco lae il. Nel 1954 la Rai ha iniziato le trasmissioni sul territorio nazionale: La, ilTV in ondasu Rai 1 alle 21:25, racconta l'arrivo della TV in una famiglia meridionale qualche anno più tardi, nel 1962. Prodotto da Luca Barbareschi in collaborazione con Rai Fiction, ilè diretto a quattro mani da Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. LaI Rondinone, con la loro grande...