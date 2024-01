La luce nella masseria | quante puntate sono per la fiction?

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 7 gennaio 2024) Laverrà trasmesso in una sola puntata il 7 gennaio 2024 su Rai 1 alle 21.20; si tratta infatti di un film tv commissionato per celebrare i 70 anni dalla nascita della televisione in Italia; diretto da Tiziana Aristarco e Riccardo Donna, racconta le vicissitudini di una povera famiglia materana negli anni che sarebbero passati alla storia come quelli del “boom economico”. In realtà, la tranquilla vita di campagna dei Rondinone è sconvolta dalla malattia di Vincenzo, uomo attraente e corteggiato che, affetto da sclerosi multipla, si ritrova all’improvviso su una sedia a rotelle; il giovane Pinuccio, voce narrante della storia, si ritroverà a fare i conti con il dramma dello zio, senza mai smettere di coltivare il suo più grande sogno; possedere, un giorno, un televisore, proprio come i ricchi. Parte del cast de La ...