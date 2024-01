La luce nella masseria | il cast del film-tv su Rai 1

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 7 gennaio 2024) La, il-tv in onda domenica 7 gennaio 2024 alle 21:30 su Raiuno, rientra nelle produzioni volute dalla Rai per celebrare i 70 anni delle trasmissioni della tv pubblica. Il-tv, infatti, racconta la storia di una famiglia di Matera alle prese, così come il resto della popolazione italiana, con i progressi tecnologici degli anni Sessanta, tra cui anche l’avvento della televisione. Ildella fiction, quindi dà volto a personaggi che devono da una parte affrontare dei cambiamenti epocali per tutto il Paese, e dall’altra delle vicissitudini a livello familiare che, raccontate dal punto di vista del piccolo di casa, rischiano di allontanare gli uni dagli altri. Scopriamo insieme, allora, ilde La...