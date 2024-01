La Juventus non muore mai | Vlahovic regala la vittoria contro la Salernitana al 91'

La squadra di Allegri ribalta il match nel secondo tempo e resta nella scia dell'Inter Lavince 2 - 1 sul campo della Salernitana nel match valido per la 19esima e ultima giornata ......Lapoiè minimamente una nostra competitori. Ormai siamo in lotta per un posto in Conference League. Ma ci siamo messi a studiare la Salernitana prossimo avversario in campionato. E ...(ANSA) - SALERNO, 07 GEN - Juventus batte Salernitana 2-1 all'Arechi in un match valido per la 19/a giornata del campionato di Serie A. A segno per ..."Quella strana abitudine di non perdere le partite in hotel... Super gol di Dusan, grande girone d'andata, forza ragazzi!". Il riferimento di Zampini è ovviamente al Napoli e alle famose parole di ...