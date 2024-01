La Juve vince 2-1 in rimonta a Salerno | resta a -2 dall' Inter

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Lantus risponde all': i bianconeri vincono per 2-1, in, in trasferta, contro la Salernitana, grazie alle reti di Iling-Junior e Vlahovic. A sbloccare la sfida dell'Arechi, invece, era stato Maggiore, poi espulso a inizio ripresa, causa doppia ammonizione. Vittoria numero 14 per la squadra di Allegri, tornata a -2a capolista: nel prossimo turno ci sarà la sfida col Sassuolo. Sconfitta che brucia per i granata, fermi a quota 12: la salvezza comunque non è un'impresa impossibile per quanto visto oggi in campo e perchè il Cagliari (quart'ultimo) al momento dista soltanto tre punti.I padroni di casa sono scesi in campo con un atteggiamento propositivo, aggressivo soprattutto nel recupero palla: la prima occasione è capitata a Sambia, pronta la risposta da parte di ...