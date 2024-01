La Juve rischia grosso all' Arechi | ma ribalta la Salernitana in 10 con i gol di Iling-Junior e Vlahovic

E chedi influire pesantemente sulle sorti del campionato. La moviola, infatti, stavolta mette tutti d'accordo . L'azione che ha portato al gol del 2 - 1 di Frattesi, segnata in pieno ...Penso a Mancini chedi farsi male e deve non allenarsi per una settimana. Questo tipo di calciatore adesso mi occupa. Non so se Paredes può giocare domani e non si è allenato. Non c'è ...La Juventus espugna l'Arechi faticando ben più del previsto, dopo il successo 6-1 negli ottavi di Coppa Italia. È tutta un'altra partita - come aveva pronostico Max ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...