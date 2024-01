La Juve batte la Salernitana 2-1 e si riavvicina all' Inter

Leggi su agi

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI - Un'incornata di Vlahovic al 91' regala allantus un successo prezioso in chiave scudetto. I bianconeri battono 2-1 unaorgogliosa, che a distanza di pochi giorni dalla goleada subita in Coppa Italia e in inferiorità numerica per oltre mezz'ora, stava per strappare un punto pesante anche per la lotta salvezza. Di Maggiore (espulso nella ripresa) ed Iling Junior gli altri due gol della sfida. La squadra di Max Allegri torna così a -2 dall'capolista, mentre gli uomini di Filippo Inzaghi vedono svanire a tempo scaduto il terzo risultato utile di fila in Serie A, restando ultimi in classifica a quota 12 punti. I bianconeri provano subito a spingere sull'acceleratore ma il primo squillo è dei campani al 4': Sambia controlla un cross proveniente da sinistra e calcia di mancino costringendo Szczesny a distendersi ...