La guerra tra Temu e Shein che cambierà per sempre il fast fashion

(Di domenica 7 gennaio 2024) Forse definirloè obsoleto. La velocità con cui alcuni siti di e-commerce aggiornano i propri store online e poi i prodotti finiscono nel carrello per pochi euro, a casa del cliente in qualche giorno e nella spazzatura dopo pochi utilizzi èpiù vertiginosa. E a spartirsi la torta del turbo-ora sono due i principali attori. In rapida ascesa l’uno, non potrebbe essere diversamente, in difficoltà l’altro. Dopo aver cannibalizzato il mercato in una manciata di anni,deve ora fare i conti con, la società di Pdd Holding che dal suo sbarco negli Stati Uniti nel settembre 2022 ora vende tre volte di più ai consumatori americani rispetto al concorrente cinese. D’altronde è statastessa a plasmare le condizioni perfette perché, dal ...

... il cappotto Montgomery nasce in ambiente militare durante la SecondaMondiale, quando la ... in foto, Kendall Jenner lo indossa durante una delle ultime sfilate di Pradacorsi e ricorsi ...... uno di loro sarebbe perfino infiltratole fila dell'esercito russo come doppiogiochista. Oggi ... il terzo in poco più di otto mesi, che aveva fattor ripiombare Mosca nell'agonia della...Il numero dei soldati russi uccisi in media ogni giorno in Ucraina è salito a quasi 300 nel 2023, se anche nel 2024 continuerà cosi, «la Russia avrà perso oltre mezzo milione di soldati» nella guerra ...“La guerra dei sessi”, ovvero le controverse, spesso drammatiche, modalità secondo cui nella storia dell’umanità si è declinato il rapporto tra donne e uomini, in forme sempre diverse che hanno ...