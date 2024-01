La Germania vince la United Cup! Polonia piegata 2-1 al doppio decisivo

(Di domenica 7 gennaio 2024) La finale dellaCup 2024 di tennis sorride alla, che alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, supera in rimonta per 2-1 alla, conquistando così la seconda edizione della manifestazione, succedendo agli Stati Uniti nell’albo d’oro. Va ricordato che nella prima fase a gironi la, inserita nel Gruppo D con l’Italia, aveva battuto gli azzurri e poi aveva ceduto alla Francia ed era approdata ai quarti soltanto come miglior seconda della città di Sydney. Ai quarti era arrivato il successo sulla Grecia e nel penultimo atto era giunta l’affermazione sull’Australia. Tutti i cinque tie giocati dai teutonici si sono risolti aldopo l’1-1 dei due singolari. Nel singolare femminile la polacca ...

Si chiude con il primo team relay della stagione il secondo weekend per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, a Whistler , in Canada.

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV DI United CUP NON PRIMA DELLE 9.30 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO TRA

Terzo set: aumentano gli errori, Zverev ottiene il primo break del match e Zverev esce dal ... Zverev chiama a raccolta le ultime energie e chiude al decimo gioco: e Polonia sono di nuovo ... Italia sul podio nella staffetta maschile nella prova di coppa del mondo di biathlon di Oberhof, in Germania, grazie ad un'ottima prova di squadra. La vittoria è andata alla Norvegia, 7 ricariche e il ... Italia sul podio nella staffetta maschile nella prova di coppa del mondo di biathlon di Oberhof, in Germania, grazie ad un'ottima prova di squadra.