La Gentile ad Amici | Holden nella playlist di Radio Zeta

(Di domenica 7 gennaio 2024) È giunta al termine questa fase del contest degli inediti di23 su. Durante l'ultima puntata di, Federica, direttrice di, ha annunciato chi entrerà ufficialmentedellapiù ascoltata dai giovani. “Siete stati numerosissimi nel corso delle vacanze di Natale su RTL 102.5 Play. Avete scelto, che da oggi alle 17 sarà in rotazione su. Ma ho un'altra notizia da dare: Petit con la sua Guagliò è New hit su Rtl 102.5 ed è in rotazione anche su”, dice Federica. Petit si è emozionato in diretta grazie a una sorpresa ...

Tancredi e Giordana tornano ad '' con gli inedito Federicadi Radio Zeta svela che è Holden il preferito dagli ascoltatori, così come Petit. Entreranno entrambi nell'alta rotazione della ...Federicaè un volto noto ad. Oggi torna da Maria De Filippi per svelare il risultato del contest lanciato su Rtl102.5 Play agli ascoltatori di Radio Zeta, diretta dalla. Chi dei ragazzi ...Ritorna Amici 23 e per Holden e Petit ci sono belle sorprese grazie a Radio Zeta e RTL 102.5. Ecco l'annuncio e le parole di Federica Gentile in puntata.