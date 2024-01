La doppia morale di Schlein | attacca Meloni su Pozzolo ma fa la gnorri su Degni

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 gennaio 2024)chiamarisponde. La segretaria dem, in un'intervista a La Repubblica, accetta l'invito del premier a un confronto televisivo. «Ho lanciato io la sfida asul merito - spiega la leader dem - non mi fa nessuna paura anche se hanno provato a dirlo dopo il mio rifiuto di partecipare alla loro festa di partito perché non divido il palco con nostalgici del fascismo e franchismo. Si vedrà che le pompose promesse della destra si sciolgono come neve al sole. Il confronto tv non sostituisce però quello in Parlamento, lo frequentano poco e calpestano le opposizioni». Poi sulla sua possibile discesa in campo alle Europee spiega: «Le mie valutazioni prescindono da. Sono impegnata a costruire un progetto a partire dall'iniziativa in sei luoghi simbolici su quale Europa vogliamo. La mia candidatura sarà ...