La Cina verso la ‘giapponizzazione’? Con la stretta sul credito | le multinazionali fuggono

(Di domenica 7 gennaio 2024) La frenata dellanon è un fenomeno ciclico o temporaneo ma segna la fine di un’epoca per la seconda economia mondiale che viene definita – impropriamente – “giapponesizzazione” in analogia alla frenata ancora più brusca, iniziata 30 anni fa, nell’economia che allora era la medaglia d’argento tra le economie del pianeta. Ma mentre quando è iniziata la stagnazione il Giappone era un paese ricco in termini di Pil pro-capite, fortemente urbanizzato, con servizi sociali di ottimo livello e un debito pubblico in linea con i parametri di Maastricht, larimane un paese tendenzialmente povero, con una popolazione rurale arretrata, senza sistemi sanitari, educativi e pensionistici decenti e un debito pubblico che fra qualche anno (secondo le stime del FMI) supererà il livello italiano. Ed è proprio il debito accumulato dal governo centrale, dalle ...