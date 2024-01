La Befana vien per tutti | iniziativa solidale promossa da FdI Provinciale di Caserta

(Di domenica 7 gennaio 2024). Questa2024 ha visto la mobilitazione in massa di Fratelli d’Italia che ha organizzato un piccolo tour in giro per la Provincia per consegnare calze e giochini ai bimbi meno fortunati. I luoghi prescelti sono stati centri di accoglienza, case famiglia e reparti pediatrici tra Aversa,e Castel Volturno. Accompagnato dagli esponenti dell’esecutivoe dai giovani di GN, il PresidenteGimmi Cangiano è stato prima a visitare i piccoli pazienti del Reparto Pediatrico del Moscati di Aversa, con il DirigenteAlfonso Oliva, poi presso il Comune di Castel Volturno con il Sindaco Luigi Petrella e l’Assessore Pasquale Santagata. La giornata si è chiusa con la consegna delle calze presso il Centro Fernandes, sempre a Castel ...

'Ladal mare' a cura dell'Associazione 'Cumpagnia Armasca': sfilata dellacon partenza dalla sede della Protezione Ovile del Comune di Taggia con percorso per le vie di Levà, di ...Ladi notte, con le calze tutte rotte e con dentro gli stemmi della Decima Mas. No, non è una barzelletta né la rielaborazione di un modo di dire. È quello che è successo a Capistrello, ...Correva l’anno 2002 quando, per la prima volta, la Befana venne aiutata dai vigili del fuoco di Varese a raggiungere il quinto piano dell’ospedale Del Ponte. Una tradizione che da allora si è ripetuta ...I militanti si sono presentati sotto il municipio per chiedere conto della mancata realizzazione di una sala del commiato e del no alle due petizioni popolari ...