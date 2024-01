Kvaratskhelia vuole archiviare il momento no | il Napoli si affida a lui

Scopri le ultime mosse del Napoli nel calciomercato: offerta da 2 milioni per Samardzic e trattative in corso. Tutte le news con Giovanni Scotto . Il ... (napolipiu)

Khvicha Kvaratskhelia deve discutere il suo rinnovo di contratto con il Napoli , non appena le acque si calmeranno. Le big europee lo vogliono, ma la ... (ilnapolista)

Pioli vuole fermare Kvaratskhelia : ecco cosa ha in mente il tecnico rossonero

Il Napoli si prepara a ricevere il Milan: per Pioli l’incubo maggiore resta Kvaratskhelia, in ottimo stato di forma. Tutto pronto, o quasi, per il ... (napolipiu)