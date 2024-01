Koopmeiners chiama | Dybala risponde | è pari tra Roma e Atalanta Le pagelle

(Di domenica 7 gennaio 2024)non si fanno male nell’ultima partita di questo girone di andata. All’Olimpico termina 1-1. Un punto che serve a poco ad entrambe le squadre. Termina intà il big match dell’ultima giornata di andata tra. All’Olimpicosu rigoreall’iniziale vantaggio orobico firmato da. Il rigore realizzato da– Notizie.com – © LapresseUn punto che non consente a nessuna delle due squadre di sfruttare le frenate di Fiorentina e Bologna. L’con questo pareggio sale a quota 30 e conserva una lunghezza di vantaggio sulla. Il tabellino e lediEderson e Cristante in ...

In conferenza stampa ieri De Laurentiis è stato chiaro: intervenire immediatamente sul mercato per dare una scossa al rendimento deludente... (calciomercato)

Il grande sogno azzurro siancora Scalvini . Con l'Atalanta i contatti sono ripetuti ma i ... I nomi sono quelli di Hojbjerg, Soumaré, Emre Can e. L'ultimo è quello che appare più ...C'è ancheancora nelle idee del Napoli, ma il prezzo continua ad essere alto.Dopo novanta minuti di gioco più recupero il tabellino decreta il pareggio, giunto grazie ai gol di Koopmeiners e Dybala. Roma-Atalanta, cronaca del primo tempo La prima frazione allo stadio Olimpico ...Il direttore sportivo Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN sul mercato granata prima della gara contro il Napoli: "Radonjic e Soppy sono fuori per problemi fisici, non ...