Kish Island | finale amara per Bocchi

Nella sfida per il titolo della "Cup", torneo da 15mila dollari di montepremi andato in scena sulla terra rossa iraniana, il 26enne di Casalmaggiore , quinta testa di serie, ha ceduto 63 ...Indimenticabile anche la settimana di lavoro nelle spiagge immacolate diin Iran nel '97, dove volevano rimanessi lì ad insegnare in un centro diving, ma anche tutti i viaggi in mar Rosso.Nella sfida per il titolo della "Kish Island Cup", torneo da 15mila dollari di montepremi andato in scena sulla terra rossa iraniana, il 26enne di Casalmaggiore, quinta testa di serie, ha ceduto 63 67 ...The ancient trail across Mount Desert Island – unmarked and unmaintained, so travel is at your own risk – has been trodden by footsteps for hundreds of years.