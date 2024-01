Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 7 gennaio 2024

(Di domenica 7 gennaio 2024)pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nell’undicesima puntata del 7, al desk dei viaggiatori, insieme a Floriana Pastore e Maria Iodice, c’è l’archeologo Andrea Angelucci –che illustra siti archeologici insoliti- e il biologo evoluzionista Giacomo Moro Mauretto per scoprire che esistono gli animali fantastici e i luoghi dove trovarli. Sabrina Mugnos, geologa vulcanologa, saggista e divulgatrice scientifica racconta invece le sue ...

Su3 Presadiretta, in replica, ha registrato nella presentazione 1.398.000, 9,84%, nel programma 956.000, 6,99% e nel segmento Più 833.000, 6,33%; Geo 749.000, 5,79%;" Aspettando ...Domenica 24 dicembre 2023 Grazie di Curtatone (MN) sarà protagonista della puntata speciale di Natale del programma diTre. La trasmissione, condotta da Camila Raznovich, andrà in onda alle ore 16:20 su Rai3. Alla fine della trasmissione, dalle ore 19:00, sarà inoltre possibile rivedere la puntata ...Appuntamento speciale quello di domenica 24 dicembre alle 16.20 su Rai 3 per “Kilimangiaro”. Maria Iodice e Floriana Pastore suggeriscono dal desk dei viaggiatori mete di viaggio per chi ha voglia di ...E’ iniziata la sfida che vede il paese dell’Alta Valdera partecipare all’iniziativa della Rai. I cittadini chiamati a dare una preferenza ...