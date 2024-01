Kasnikowski | che gioia per il primo titolo Challenger

Hubert Hurkacz ha perso la sua battaglia in United Cup contro Alexander Zverev, ma un altro polacco ha festeggiato dopo una maratona. E' il ventenne Maksall'Oeiras Indoor 1 ha vinto il primo Challenger in carriera battendo in finale 76(1) 46 63 Gastão Elias, l'idolo di casanell'impianto dove si gioca il torneo aveva vinto le ...Hubert Hurkacz ha perso la sua battaglia in United Cup contro Alexander Zverev, ma un altro polacco ha festeggiato dopo una maratona. E' il ventenne Maksall'Oeiras Indoor 1 ha vinto il primo Challenger in carriera battendo in finale 76(1) 46 63 Gastão Elias, l'idolo di casanell'impianto dove si gioca il torneo aveva vinto le ...