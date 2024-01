Juventus | classico gol nel finale contro la Salernitana in 10! Maggiore fa e disfa

(Di domenica 7 gennaio 2024) Lavince ancora nel, questa volta 1-2 in casa dellache a tratti fa anche la partita meritando quantomeno il pareggio, anche in inferiorità numerica. Importante il gol dinei padroni di casa, ma poi si fa espellere compromettendo la partita. Vlahovic decide sul. ANCORA GOL– Vittoria nel recupero per la, favorita dall’inferiorità numerica dellacon l’espulsione dinella ripresa, dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio al 39?. Lavince in rimonta prima con al rete di Iling-Junior entrato nel secondo tempo, poi con Dusan Vlahovic al 91? con il recupero di Danilo sulla destra e cross in mezzo per la testa ...

Salernitana ", le formazioni: Chiesa, Locatelli e Cambiaso out, Yildiz titolare Rispetto ...4 - 3 - 1 - 2 per l'Empoli di Andreazzoli, che tenterà il colpaccio con Caprile tra i pali, ...... se pur partendo dalle giovanili della, ossia Samuel Illing - Junior . È un AS , di 18 ... Si tratta di un ATT, molto alto e quindi perfetto se ti piace fare gioco improntato su cross ...La Juventus e Massimiliano Allegri non perderanno solo Federico Gatti in vista della prossima sfida di campionato, la prima del girone di ritorno in programma martedì.Ancora guai per Allegri, un altro giallo pesante per i bianconeri e un'altra assenza pesante in vista del Sassuolo.