Juventus | Barzagli su Dazn | “Sì | questo è il miglior Allegri di sempre”

(Di domenica 7 gennaio 2024) “Sì,è ildi”. L’ex difensore della, Andrea, ha parlato così ai microfoni diin risposta a una domanda su Massimilianoposta dopo la vittoria, soffertissima, dei bianconeri in casa della Salernitana. Nella spiegazione del suo parere,ha messo a confronto le rose della sua Juve vincente nel quinquennio dei cinque scudetti e la formazione con tanti giovani schierata in questa stagione. SportFace.

Al termine di Fiorentina-Juventus, in studio Dazn, ha parlato Andrea Barzagli , ex bandiera bianconera e ora opinionista. QUALITÀ – Al triplice ... (inter-news)

Giorgia Rossi e Andreacureranno lo studio. Lavuole i tre punti in una sfida che promette emozioni. Infine, alle 20:45, la Roma di José Mourinho affronta l' Atalanta allo Stadio ......e Chiellini . Guardando s'impara e pure rielaborare tutto ciò che s'è memorizzato può ... ha fatto la sua gavetta formativa tra Under 17 e Under 23 della, poi s'è messo in proprio ed ...Come spiega Opta, la Juventus è l'unica squadra che vanta ben tre marcatori nati a partire dal 2003 in questa stagione di Serie A: Iling-Junior, Yildiz e Miretti. Nei maggiori ...Andrea Barzagli è sicuro, l’ex difensore ha parlato così della vittoria dell Juventus contro la Salernitana L’ex giocatore della Juventus Andrea Barzagli, ha parlato a DAZN, dopo la vittoria della Ju ...