Juventus avanti di corto muso | le ultime nove vittorie in Serie A tutte con un gol di scarto

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si era partiti col Milan, poi sono arrivate Verona, Fiorentina e Cagliari. Dopo il pareggio con l’Inter, ecco Monza e Napoli, quindi dopo il pari con il Genoa ecco Frosinone, Roma e Salernitana. Sono ledellain campionato e sonodiverse tra loro per genesi, epiloghi e quant’altro, ma con un unico comun denominatore, il fatto che siano arrivatedi, ovvero con un gol di, che sia 1-0 o 2-1, sempre il minimo sforzo per portare a casa 27 punti e restare in piena corsa scudetto. Come Allegri comanda. L’ultima vittoria più larga rispetto al gol dinel derby col Torino, vinto 2-0, prima ancora c’erano state ...

Labatte la Salernitana in rimonta: ecco cosa non è piaciuto ad Allegri. " Stiamo bene ... Il nostro obiettivo è la Champions, poi piùvedremo. Spero di poter segnare ancora tanti ...Dusan Vlahovic parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dellasulla Salernitana per 2 - 1: ' Secondo me questo gol pesa tantissimo, abbiamo dato tutto, ...grande squadra ma andiamo...PLIZZARI: qualche grande intervento durante la partita, ma anche quattro palloni da dover ripescare nella rete al termine della stessa. Partita altalenante da parte del portiere biancazzurro che purtr ...SERIE A - Campani avanti con Maggiore, che poi viene espulso per doppia ammonizione. Iling-Junior e Vlahovic ribaltano tutto. Tre punti per Allegri.