Juventus | atto due contro la Salernitana | Allegri perde Chiesa | ancora Yildiz per rispondere all’Inter

(Di domenica 7 gennaio 2024)due, rivincita, e così via. Dopo il roboante 6-1 di Coppa Italia, cambia il campo e cambia la competizione, perché in Serie A, per entrambe, è tutta un’altra musica. Lasi rimette a caccia dell’Inter, che stavolta ha vinto – seppur con infinite polemiche – e si è portata provvisoriamente a +5, l’obiettivo per i bianconeri è di tornare a -2 e chiudere il girone di andata con la bellezza di 46 punti, cifra che nell’era dei tre punti vuol dire sempre scudetto per la Vecchia Signora: con 43 in 18 partite nelle precedenti nove occasioni in cui è successo è poi arrivato il tricolore, negli ultimi tre casi è stata poi vinta anche la diciannovesima sfida. All’Arechi rivedremo titolari in tutti i reparti, rivedremo probabilmente lo spirito battagliero dei campani, reduci comunque da quattro ...

