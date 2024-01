Juve | Paratici si è rivisto a Vinovo

...tra i possibili successori di Tiago Pinto in giallorosso Db Ferrara 13/04/2019 - campionato di calcio serie A / Spal - Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: FabioÈ ...Si sofferma sugli uomini mercato di gennaio Alfredo Pedullà nel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principaliParatici e Nedved volevano portarlo alla Juventus, ma la trattativa non decollò mai. Ora è finito fuori rosa e dall'1 luglio sarà libero.La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l'annuncio dell'addio di Tiago Pinto, che sarà effettivo dopo la chiusura della finestra invernale di mercato. Tra i possibili candidati spun ...