Juric | «Napoli sottotono e non me l’aspettavo»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il tecnico del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro ildi Mazzarridopo Torino-Buone sensazioni? «Le ho da tanto, anche dopo Firenze le avevo. Oggi ci è andata bene nel gioco, nei primi venti minuti dovevamo sbloccarla ed abbiamo trovato un gol su rimpallo prima dell’espulsione. Gli episodi sono girati nel modo giusto»? «Non me, con il Monza aveva creato tante palle gol e Di Gregorio aveva fatto parate allucinanti. Li avevo visti bene pure contro la Roma, oggi non so quanto sia merito nostro o demerito loro, abbiamo pressato ed avuto idee» Dove vogliamo arrivare? «Da quando abbiamo cambiato modo di fare certe cose, ci esprimiamo benissimo. Potevamo meritare molto di più, però ...

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI per quanto concerne Torino Napoli : le scelte di Walter Mazzarri e Ivan Juric sul match di oggi Per il match di oggi ... (calcionews24)

La Lazio ritrova altra autostima battendo 2-1 l’ Udine se in Friuli. Il Napoli invece smarrisce anche quelle poche certezze che si era costruita in ... (sportface)

Torino sugli scudi, ma è nel finale di primo tempo che la squadra ditrova il vantaggio, ...sempre più in balia della situazione tecnica e tattica, con il terzo gol granata evitato per ...AGI - La crisi e gli incubi delproseguono senza sosta anche nella prima gara del nuovo anno sul campo del Torino. Allo ... La squadra disale così a 27 punti in classifica, portandosi a - 1 ...TORINO (ITALPRESS) – Vittoria netta del Torino, che travolge per 3-0 il Napoli di Walter Mazzarri, accorciando in classifica proprio sui campani, distanti adesso soltanto un punto. A decidere la gara ...A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 27 Vojvoda, 61 Tameze, 77 Linetty. All. Juric. Napoli (4-3-3) Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui (14' st Zerbin); Cajuste (31' st Gaetano) ...