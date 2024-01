Juric in conferenza | “Non mi aspettavo un Napoli così sottotono”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il tecnico del Torino,, instampa dopo la partita colVi riportiamo lastampa didopo la netta vittoria del suo Torino contro il. La partita è andata come l’aveva preparata? “E’ da tanto che ho buone sensazioni, anche a Firenze ero contento della prestazione. Nei primi 20-25 dovevamo sbloccarla, poi gli episodi sono girati giusti” Si aspettava questo? “No, li avevo visti molto bene e tonici. Oggi non so quanto sia merito nostro e demerito loro” Dove vuole arrivare il Toro? “Da quando abbiamo cambiato modulo, ci stiamo esprimendo benissimo. A Monza, Bologna e Firenze meritavamo di più, abbiamo presto una strada giusta e dobbiamo restare umili ma anche ambiziosi. Dobbiamo avere fame e ...

